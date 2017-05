Frankfurter Rundschau: Pressestimme zur Leitkultur

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert die Leitkultur-Debatte:

"Wir geben uns zur Begrüßung die Hand", schreibt de Maizière, und dann: "Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka." Damit ist klar, wer das "Wir" darstellt in der ministeriellen Leitkultur: Das sind die Angehörigen derjenigen "Kultur", in der es keine Burka gibt, also die Nichtmuslime. Und umgekehrt stellen die Muslime das "Ihr", also das Objekt der Belehrung dar - ganz unabhängig davon, dass auch unter Musliminnen nur eine winzige Minderheit die Burka trägt. Es ist ja kein Zufall, dass gewisse Selbstverständlichkeiten (beziehungsweise solche, die es sein sollten) in der Aufzählung fehlen. Zum Beispiel "Wir zünden keine Flüchtlingsheime an" oder "Wir schlagen unsere Frauen nicht, auch nicht im Suff." Weil all das so ist, wirkt das Vorgehen des CDU-Politikers so, als hätte er es dem Lehrbuch der AfD entnommen.

