Frankfurter Rundschau: Politik statt Sponsoring

Frankfurt (ots) - Das muss man den Sozialdemokraten lassen: Sie haben schnell reagiert. Mit den "Vorwärts-Gesprächen" war es vorbei, kaum hatte das ZDF von ihnen berichtet. Das ist auch gut so - unabhängig davon, ob die gesponserten Veranstaltungen mit SPD-Spitzenleuten gegen Gesetze verstoßen haben oder nicht. Auf der Homepage der SPD-eigenen Agentur, die das Ganze veranstaltete, hieß es: "Gute Veranstaltungen kosten Geld. Wir finden Sponsoren, die zu den Gastgebern passen. Und überlegen, wie sie sich am besten präsentieren können." Wie blind muss man sein für verbreitetes Misstrauen in die Politik, wenn man offenbar nicht ahnt, wie das auf Bürger wirkt, denen das Kleingeld fehlt, sich bei Gesprächen mit Politikern zu "präsentieren"? Jetzt also ist Schluss mit dieser Form des Sponsorings. Und die SPD hat Zeit, eine Politik zu formulieren, die den Verdacht allzu großer Nähe zur Wirtschaft ausräumt.

