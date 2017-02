"KüchenInnovation des Jahres®": Verbraucher wählen die beliebtesten Produkte für die Küche 2017 / Gewinnerbild KüchenInnovationspreis 2017 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/102953 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: ... Bild-Infos Download

Frankfurt/Main (ots) - Am Samstag hat die unabhängige Initiative LifeCare zum 11. Mal den international anerkannten Konsumentenpreis "KüchenInnovation des Jahres®" für besonders verbrauchergerechte Produkte vergeben. Die Verleihung erfolgte im Rahmen der Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente. Insgesamt erhielten 42 Gewinner aus 9 Ländern in diesem Jahr die begehrte Auszeichnung. Das Signet hilft Konsumenten in über 55 Ländern bei der Kaufentscheidung.

Bei der Auszeichnung spielt das Urteil der Verbraucher die Hauptrolle. Eine Experten-Jury nominiert im Vorfeld innovative und überzeugende Produkte verschiedener Kategorien. Danach entscheiden die Verbraucher mittels einer repräsentativen Befragung, welche Produkte die Auszeichnung "KüchenInnovation des Jahres®" verdient haben. "Der Verbraucher kann letztendlich am besten bewerten, wie innovativ und auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ein Küchengerät oder -möbel tatsächlich ist. Studien beweisen, dass Vertrauen und Empfehlung auf Augenhöhe die ausschlaggebende Rolle bei der Entscheidung für ein Produkt spielen", so Harald Schultes, Präsident der Initiative LifeCare.

Vor dem Hintergrund sich wandelnder Verhaltensmuster innerhalb der Welt der Küche und des Kochens wurde der Wettbewerb 2017 erstmals unter ein Motto gestellt: "Generationengetriebene Trends rund um Küche und Kochen". Die gute Nachricht für die Küchenbranche: Die Jungen sind kochbegeistert, nur sie kochen anders; sie stellen Speisen individuell zusammen, probieren gerne neue Rezepte aus, kochen häufiger gemeinsam mit Freunden und folgen aktuellen Ernährungs-Trends. Wichtigste Kriterien für den Kauf von Küchenartikeln sind nach wie vor Langlebigkeit - die bei Jüngeren sogar wieder zunehmend wichtig wird -, Arbeitserleichterung und einfache Bedienung. Das Design eines Produkts ist für die Generation Y wichtiger als für frühere Generationen, und auch der Wunsch nach Gelingsicherheit gewinnt bei den Jüngeren an Bedeutung. Für ein Viertel der GenY sind zudem smarte Küchengeräte interessant bis sehr interessant.

Erstmalig seit 2014 wurde dieses Jahr wieder die "Lieblingsmarke - vom Verbraucher gewählt" in Gold und Platin verliehen. Das Signet ist die höchste Auszeichnung, die Unternehmen im Rahmen des Konsumentenpreises erhalten können und wird regelmäßig im 3-Jahres Rhythmus vergeben. Alle Gewinner wurden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung auf der weltweit größten Ordermesse für Konsumgüter, der Ambiente in Frankfurt, prämiert.

Die Initiative LifeCare

"LifeCare - Besser Leben" besteht seit 2006 und ist eine unabhängige Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Qualität, Innovation und Design von Produkten zu fördern und damit die Lebensqualität spürbar zu steigern. Durch die jährliche Vergabe der Gütesiegel für besonders empfehlenswerte Produkte will die Initiative konkrete Entscheidungshilfen für den Kauf geben: vom Verbraucher bewertet - für den Verbraucher empfohlen.

