Mit der Position eines Senior Partner Business Development forciert DPE sein Wachstum

München (ots) - DPE Deutsche Private Equity schafft neue Position zum Ausbau der Marktaktivitäten und der Optimierung des gesamten Beteiligungsprozesses

Zum 1.1.2017 hat Mathias Weidner die neu geschaffene Position des Senior Partner Business Development bei der Deutschen Private Equity (DPE), München, übernommen. In dieser Funktion ist er zuständig für die Suche nach geeigneten Investitionsmöglichkeiten. Hierzu zählen primär mittelständische Unternehmen aus Sektoren mit fundamental und langfristig interessanten Marktchancen. Zu Weidners weiteren Aufgaben zählt der Ausbau von Kontakten zu Finanzintermediären, Rechtsanwälten und Steuerberatern. Dazu wird er die Marktansprache und -präsenz von DPE optimieren, um die Effizienz des gesamten Deal Sourcing-Prozesses nachhaltig zu steigern.

"DPE ist bereits jetzt eine führende deutsche Beteiligungsgesellschaft mit dem Fokus auf mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Position möchten wir mit einer noch gezielteren Ansprache aller am Prozess Beteiligten weiter ausbauen, um Unternehmen, die in unser Portfolio passen, noch besser zu identifizieren und sie dann bei ihrem weiteren Wachstum zu unterstützen", fasst Weidner sein neues Tätigkeitsfeld zusammen. Einen hohen Grad an Expertise und langjährige Erfahrungen besitzen die Investitionsprofis von DPE in den Sektoren Business Services, Energie- und Umwelttechnik, Industrielle Technologien, Healthcare sowie E-Business. Gerade wurde der dritte Fonds geschlossen, mit dem DPE weiterhin konsequent die Strategie umsetzt, in mittlere Wachstumsunternehmen der DACH-Region zu investieren. Die Nachfrage für den Fonds III überstieg die festgelegte Obergrenze von EUR 575 Mio. deutlich.

Vor seinem Wechsel zu DPE war Weidner langjähriger Partner bei IMAP, einem international führenden Beratungsunternehmen für Mergers & Acquisitions, und begleitete Mittelständler und mittelgroße Konzerne bei nationalen und internationalen Transaktionen. Ab 2010 fokussierte er sich auf Transaktionen zwischen chinesischen und deutschen Unternehmen und war Chairman des IMAP China Desk. Zwischen 2012 und 2016 gründete und leitete er parallel mehrere Unternehmen, die sich im Bildungs- und Sozialbereich engagieren. Hierzu zählte unter anderem die Fundraising-Plattform Crowd Charity.

Über DPE Deutsche Private Equity

DPE Deutsche Private Equity GmbH (DPE) ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Sie investiert in mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. DPE wurde 2007 von Volker Hichert und Marc Thiery in München gegründet und hat seitdem erfolgreich drei Fonds mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Mrd. EUR aufgelegt. Seit 2007 hat sich DPE an 18 Unternehmen beteiligt, die 32 Folgeinvestitionen getätigt haben und ihren Jahresumsatz um durchschnittlich 15-20 % steigern konnten. Darüber hinaus sind rund 2.000 neue Arbeitsplätze in der DPE-Unternehmens-Familie entstanden. Derzeit beschäftigen die DPE-Unternehmen rund 7.200 Mitarbeiter. DPE unterstützt Unternehmer auf ihrem Wachstumskurs als aktiver Partner. Mit Wachstumskapital, Erfahrung, Vertrauen, Respekt und aller Unterstützung, die eine Unternehmens-Familie wie DPE bieten kann. Konservativ ist DPE bei der Finanzierung: Die Eigenkapitalquote der DPE-Beteiligungen liegt im Schnitt bei 80 %.

Weitere Informationen: www.dpe.de

