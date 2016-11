DPE-Fonds übernehmen Fischer surface technologies

München/Katzenelnbogen/Liberec (CZ) (ots) -

- Führender Hersteller von galvanisierten Komponenten für die Automobilindustrie - Jeder dritte in Europa hergestellte PKW mit verchromten Bauteilen von Fischer surface technologies ausgestattet - Wachstum durch Kapazitätserhöhung und Internationalisierung angestrebt

Von DPE Deutsche Private Equity GmbH (DPE) beratene Fonds übernehmen Fischer surface technologies (www.fischer-galvanik.de) mit ihren deutschen Werken in Katzenelnbogen und Seelbach sowie drei Standorten in Liberec, Tschechien. Das Familienunternehmen gehört zu den führenden Herstellern von verchromtem Kunststoffteilen für die Automobilindustrie. Jeder dritte in Europa produzierte PKW ist mit hochwertigen Interior- oder Exterior-Bauteilen von Fischer surface technologies ausgestattet - von der Armaturentafel bis zu Zierleisten oder dem Markenemblem. Darüber hinaus beliefert Fischer surface technologies unter anderem die Sanitär-Industrie. Mit über 600 Mitarbeitern erwirtschaftet der Galvanik- und Spritzguss-Spezialist im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 70 Mio. EUR.

Langjährige Lieferbeziehungen zu führenden europäischen Automobilzulieferern

"Mit seiner Wertschöpfung von der Idee bis zum fertigen Systemteil aus galvanisiertem Kunststoff ist Fischer in seinem Wachstumsmarkt ausgezeichnet positioniert. Wir sehen sowohl durch organische Kapazitätserhöhung als auch durch Internationalisierung beachtliches Wachstumspotential", betont Dr. Frank Müller, Partner bei DPE. Fischer surface technologies habe durch seine hohe technologische Kompetenz und Zuverlässigkeit langjährige Lieferbeziehungen zu den bedeutendsten europäischen Autozulieferern aufgebaut. Sobald die marktüblichen aufschiebenden Bedingungen erfüllt sind, soll Peter Endlich - als langjähriger Geschäftsführer des tschechischen Standorts für beachtliche Erfolge verantwortlich - die Leitung der Unternehmensgruppe übernehmen. "Wir freuen uns, mit DPE einen Partner gewonnen zu haben, der nicht nur viel Erfahrung aus der Automobilindustrie mitbringt, sondern vor allem auch Wachstumsinitiativen aktiv und tatkräftig unterstützt", unterstreicht Peter Endlich.

Über die DPE Deutsche Private Equity GmbH:

Die DPE Deutsche Private Equity GmbH ("DPE") ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft und zählt zu den größten Wachstumskapitalgebern in Deutschland. Sie fokussiert sich dabei auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die in Branchen tätig sind, die eine langfristig positive Entwicklungsperspektive aufweisen.

DPE wurde 2007 von Volker Hichert und Marc Thiery in München gegründet und hat sich seitdem an 18 Unternehmen beteiligt, die 30 Folgeinvestitionen getätigt haben und heute mehr als 7.200 Mitarbeiter beschäftigen. Bei der Finanzierung ist DPE sehr konservativ und setzt typischerweise 70 % bis 80 % Eigenkapital ein. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Der Umsatz der DPE-Unternehmen stieg durchschnittlich um 15 % bis 20 %. Insgesamt sind nahezu 2.000 neue Arbeitsplätze in der DPE-Unternehmens-Familie entstanden. DPE verwaltet heute ein Gesamtvermögen von rund EUR 1,1 Mrd.

