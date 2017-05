winwin Office Network AG: Strategie auf der Jahreshauptversammlung mit überwältigender Mehrheit bestätigt

Waiblingen (ots) - Die bundesweite Organisation aus dem Bereich IT und Bürokommunikation veranstaltete in der letzten Woche in Hamburg ihre Jahreshauptversammlung. Hierbei konnten alle nunmehr 45 Mitgliedsunternehmen, die insgesamt einen Jahresaußenumsatz von 183 Mio. Euro erzielen, auf ein hervorragendes Geschäftsjahr 2016 zurückblicken. Ein wesentlicher Teil der überdurchschnittlichen Wirtschaftlichkeit der winwin Office Network AG (winwin), ist auch der flachen Organisationsstruktur und Administration in der winwin-Zentrale geschuldet. Die erzielten Jahresergebnisse sind selbstverständlich unberührt von der Beteiligung der winwin an der Leasinggesellschaft Financial & Consulting Services GmbH, die zur winwin Finance GmbH umfirmiert wurde. Innerhalb der Zentralorganisation vermeldet die winwin Office Network AG eine Steigerung des Innenumsatzes im Vorjahresvergleich um 30 Prozent.

Durch den Zuwachs an Mitgliedsunternehmen im Jahr 2016, verfügt die bundesweite Organisation winwin mittlerweile über ein flächendeckendes Servicenetz von über 550 Technikern. Auch durch die qualifizierte bundesweite Servicestruktur konnten die winwin-Mitglieder wieder namhafte Projekte im Bereich IT, Telefonie und Bürokommunikation gewinnen. So konnte das winwin-Mitglied, BSA Systemhaus GmbH aus dem Allgäu, ein Projekt bei der Zugspitzbahn erfolgreich abschließen. Der MPS (Managed Print Services)-Vertrag umfasst circa 50 Systeme, die innerhalb einer hoch qualifizierten Softwarelösung installiert wurden. Einige Systeme stehen auf 2.978 Metern Höhe in dem Gipfelrestaurant, weshalb die Techniker für Wartungen mit der Seilbahn auf den Berg fahren müssen.

Mit der strategischen Herstellerpartnerschaft mit der Marke UTAX und den Herstellerpartnerschaften mit HP, Canon, Epson, Toshiba, Samsung, Fujitsu und Wortmann, verfügt die winwin-Gruppe über beste Rahmenbedingungen für die angeschlossenen Mitgliedsunternehmen.

Mit überwältigender Zustimmung wurden auf der Jahreshauptversammlung alle mitbestimmungspflichtigen Themen von den winwin-Mitgliedsunternehmen honoriert. Außerdem wurde der Vorstand ermächtigt, das Kapital der winwin Office Network AG, einmalig oder mehrfach, bis April 2022 um bis zu 680T Euro zu erhöhen.

Frank Eismann, Sprecher des Vorstands der winwin Office Network AG, ist stolz auf das Vertrauen der Mitgliedsunternehmen: "In der heutigen Zeit ist es für den Mittelstand aus der IT und Bürokommunikation wichtig, sich einer starken und qualifizierten Organisation, wie der winwin Office Network AG, anzuschließen. Nur die Bündelung von Qualität und Qualifikation, ermöglicht es gegenüber Herstellern oder Direktvertriebsorganisationen im Markt zukunftsweisende Strategien auf Augenhöhe zu entwickeln. Wir, im Präsidium der winwin Office Network AG, freuen uns über das große Vertrauen der angeschlossenen Mitgliedsunternehmen. Zugleich ist dies für uns Ansporn und Motivation zugleich, die besten Mehrwerte und Strategien für die Mitglieder zu bündeln."

Über winwin Office Network AG:

Die winwin Office Network AG ist ein Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie (IT) und Bürokommunikation. Die Gemeinschaft wurde im November 2010 durch 7 Mitgliedsunternehmen gegründet. Alle Mitglieder betreuen ihre Kunden rund um die Themen Output Management, Managed Print Services (MPS) und IT. Ziele der winwin sind der Know-how-Transfer zwischen den Mitgliedern, die Bündelung von Einkaufsaktivitäten und Finanzierungsvolumina, der Aufbau eines bundesweiten Servicenetzes sowie die gemeinsame Abwicklung von Aufträgen mit bundesweiten Großkunden und öffentlichen Auftraggebern. Insgesamt beschäftigen die Mitgliedsunternehmen mehr als 900 Mitarbeiter, die einen Kundenstamm von 13.000 Kunden und einen MIF (Maschinen im Feld)-Bestand von circa 160.000 Systemen betreuen. Aktuell sind folgende Unternehmen Mitglied in der winwin: anders GmbH & Co. KG (Neutraubling), BSA Systemhaus GmbH (Memmingen/ Kempten), Bürotec GmbH (Heilbronn), Ditcon GmbH (Köln), Ksoll Systemhaus GmbH (Hamburg/ Geesthacht), winwin Finance GmbH (Waiblingen), Document Partner GmbH (Meckenheim), Kipp und Poffo Office Consulting GmbH (Kulmbach), Hassenpflug Büroorganisations- und Vertriebs GmbH (Bebra), Wolfram Bürokommunikation GmbH & Co. KG (Berlin), HKP Office Solution GmbH (Hamburg), büro.technik Thorsten Witt (Wesseln), SBS-Bürotechnik (Ronnenberg), Bürowelt Köhn GmbH & Co. KG (Uelzen), Mersch Büroausstattung GmbH (Neuenkirchen), office products Zeitler & Schneck GmbH (Kirchheim unter Teck), Weisheit Büro-Organisations- und Vertriebs-GmbH (Schmalkalden), IQ Consulting GmbH (Stuttgart), Plan -Technik Bürosysteme GmbH (Erfurt), Wilhelm Link GmbH (Siegen), Bürosysteme Lilienthal GmbH (Duisburg), Saueracker GmbH & Co. KG (Nürnberg), Handelskontor Suhren Digitale Kopierlösungen GmbH (Bremen), Bürotechnik Stroh GmbH (Moers), Sartory GmbH (Neu-Isenburg), A-Z Bürosysteme GmbH (Walsrode), Kopiervertrieb Rhein-Ruhr GmbH (Oberhausen), M bit GmbH & Co. KG (Lüneburg), B&M Bechtloff und Merz GmbH (Löbnitz), Rühlig Bürosysteme GmbH (Halberstadt), Hackenbroich Büro- und Datentechnik GmbH (Bonn), CSM Office Solutions GmbH (Hamm), yourIT GmbH (Hechingen), officePLUS Beratungs- und Vertriebs GmbH (Chemnitz), h.vitz GmbH - moderne Bürosysteme (Mönchengladbach), Dr. Hildebrandt & Buchholz GmbH & Co. KG (Goslar), Große AUSTING GmbH (Lohne), ho.Systeme GmbH + Co. KG (Halle), berolina Bürotechnik Vertrieb Findeisen & Partner GmbH (Berlin), Büro + Technik GmbH Vertrieb & Service CVU (Potsdam), Flux Bürotechnik GmbH & Co. KG (Iserlohn), info-Büro-Organisation GmbH (Bentwisch), Andree Bürozentrum GmbH & Co. KG (Höxter) und ZDS Bürosysteme Vertrieb & Service GmbH (Walddorfhäslach). Sitz der Aktiengesellschaft ist Waiblingen.

