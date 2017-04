Schwäbische Zeitung: Hilfloses Ablenkungsmanöver - Kommentar zu Bundeswehr

Ravensburg (ots) - Mit dem Quasi-Rauswurf ihres Chef-Ausbilders im Heer, Generalmajor Walter Spindler, will Verteidigungsministerin von der Leyen Stärke beweisen. Ihre Botschaft: Der Bannstrahl trifft selbst Generäle, wenn sie den Ministerinnen-Kurs moderner Personalführung und Umgangs mit Mitarbeitern in der Bundeswehr nicht mitgehen. Aktuell: Wer die neue Meldekultur und eine zentrale Auswertung der Daten boykottiert, hat ausgedient.

Doch wirkt das "Aus" für Spindler, der sich selbst durch falsch verstandene Kameraderie abgeschossen hat, hilflos. Mit diesem Bauernopfer will die Ministerin von der eigentlichen Misere ablenken, denn von der Leyen hat in den fast vier Jahren ihrer Amtszeit weder die Rüstungs- noch die Personalprobleme ihrer Truppe in den Griff bekommen. Sie war mit dem Versprechen gestartet, vieles besser zu machen als die Vorgänger. Heute aber steht die Bundeswehr als Schatten ihrer einstigen Stärke da.

Mental, finanziell und personell ist ein Neuanfang nötig: mehr Verantwortung, weniger Show.

