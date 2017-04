Schwäbische Zeitung: Die Mimose - Leitartikel zu Netanjahu

Ravensburg (ots) - Wenn Benjamin Netanjahu ein Treffen mit dem deutschen Außenminister absagt, ist das ein Affront. Das ist so, als wenn US-Präsident Donald Trump der Bundeskanzlerin nicht die Hand schüttelt. Oder wenn der türkische Staatschef Angela Merkel in die Nähe von Nazi-Deutschland rückt. Oder wenn der russische Präsident seinen Labrador an der Bundeskanzlerin schnüffeln lässt, obwohl diese Angst vor Hunden hat. All das hat es schon gegeben. Netanjahu mag sich also gedacht haben, dass er mit seinem Eklat gegenüber Sigmar Gabriel in guter Gesellschaft ist.

Gemeinsam ist Netanjahu, Trump, Erdogan und Putin ihre Mimosenhaftigkeit. Die rührt daraus, dass sie sich selbst wichtiger nehmen als das Amt, das sie bekleiden. Schnell beleidigte Regierungschefs sind schwierige Gesprächspartner. Der israelische Ministerpräsident sucht seit längerem nicht mehr den ernsthaften Dialog mit den Palästinensern. Dass er auch mit manchen Mitbürgern nicht mehr redet ist das eine, dass er es ausländischen Besuchern untersagen will, das andere.

Seit Jahren ist die israelische Gesellschaft immer weiter nach rechts gerutscht. Doch je mehr die Israelis sich abkapseln, umso wichtiger sind regierungskritische Gruppen wie "Breaking the silence" und "B'tselem". Sie sprechen über Ausschreitungen der israelischen Armee in der Westbank oder über die israelische Siedlungspolitik. Die Kommentare dieser linken Gruppen mögen mal übers Ziel hinausschießen, gleichwohl gehören sie zu einem demokratischen Land dazu.

Dass Bundesaußenminister Gabriel sich trotz Netanjahus Drohungen mit "Breaking the silence" und "B'tselem" getroffen hat, ist konsequent. Sogar wenn ein deutscher Außenminister in eine Diktatur wie die Volksrepublik China oder nach Kuba reist, trifft er sich nach dem offiziellen Programm, meist in der Residenz des deutschen Botschafters, mit Oppositionellen. Die Diktatoren in Peking und Havanna grummeln dann, aber sie nehmen es hin. Der demokratisch gewählte Netanjahu aber gab die Mimose.

