Berliner Zeitung: Kommentar zur Frankfurter Buchmesse. Von Harry Nutt

Berlin (ots) - Es gibt Grenzen für die freie Meinungsäußerung, aber wo genau verlaufen sie? Die Frankfurter Buchmesse ist in den letzten Tagen dafür kritisiert worden, rechtsextremen Verlagen eine Bühne zu bieten. Das deutsche PEN-Zentrum etwa hat .. gefordert, den Auftritt der umstrittenen Stiftung Europa Terra Nostra und eines NPD-Politikers zu verhindern. .. Während die Buchmessen-Präsentationen von sich politisch rechts positionierenden Verlagen in den vergangenen Jahren kaum der Rede wert war, scheint nun deren bloße Gegenwart zu einem Politikum zu gereichen. Gut, dass der Börsenverein gelassen auf die Verbotsaufrufe reagiert. Dessen Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis verteidigte nicht nur die Anwesenheit des Antaois Verlages, sondern mahnte auch eine neue Debattenkultur an.

Pressekontakt:

Berliner Zeitung

Redaktion

christine.dankbar@dumont.de

Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell