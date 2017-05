Berliner Zeitung: Kommentar zur Bauverzögerung beim Marie-Elisabeth-Lüders-Haus

Berlin (ots) - In Anbetracht der mehrfach verschobenen Fertigstellungstermine verwundert es nicht, dass der Bundestag nunmehr als Ersatz Flächen anmieten will. Fragwürdig ist jedoch, dass er ausgerechnet Flächen im Büro-Komplex Alt-Moabit 101 nutzen möchte ... Den vorzeitigen Ausstieg ließ sich der Bund einen Betrag in Millionenhöhe kosten. Nun soll ausgerechnet ein Teil der Flächen wieder angemietet werden. Das ist nicht nur instinktlos, es ist in höchstem Maße erklärungsbedürftig. Sollte dieser Deal zustande kommen, wäre es die Krönung eines schlechten Geschäfts.

