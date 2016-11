Berliner Zeitung: Noch ein 9. November - Kommentar zur Wahl Donald Trumps:

Berlin (ots) - Warum haben so viele so lange nicht erkennen wollen, dass sich etwas aufgestaut hat, was nun auch in demokratischen Wahlen sehr mehrheitsfähig wird? Das ist die Frage, die es bis zur Bundestagswahl zu klären gilt. Und eine Antwort der deutschen Politik auf den Erfolg Trumps wäre dabei wohl hilfreich. Jetzt Mauern aufzubauen gegen den neuen Präsidenten und seine Wähler, gegen die Mehrheit der Amerikaner, ist moralisch verlockend, doch nicht nur politisch falsch.

Pressekontakt:

Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell