Berliner Zeitung: Aus der Traum: Kommentar zur gespaltenen US-Gesellschaft vor der Wahl:

Berlin (ots) - Für diesen Niedergang ließen sich viele Gründe nennen, von der amerikanischen Konfliktkultur über die soziale Spaltung und den Rassismus bis hin zu den Verlustängsten weißer Männer, die sich in einer multi-ethnischen und multi-religiösen, sich stetig globalisierenden Umwelt verloren fühlen. Klar ist nur: Am Zustand der US-Gesellschaft wird sich nichts ändern, egal, wie die Wahlen ausgehen. Auf absehbare Zeit dürfte das Land politisch gelähmt sein, wenn nicht gar Schlimmeres passiert. Einige nationalistische Milizen füllen schon ihre Waffenarsenale auf. Kurzum: Selbst ohne Donald Trump erwarten uns düstere Zeiten in Amerika.

Pressekontakt:

Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell