Berliner Zeitung: Kommentar zur voraussichtlichen Einigung im Maut-Streit mit der EU:

Berlin (ots) - Das ließe sich auch so formulieren: Die "Ausländermaut" der CSU ist vom Tisch. In den nächsten Tagen wird sich herausstellen, wie hoch der Preis ist, den Alexander Dobrindt für die Schlagzeile von der Maut-Sensation entrichten musste. Ein doppelter Erfolg für ihn bleibt es trotzdem. Denn für die europäische Einigung musste er seinen Parteichef daheim überzeugen, dass größere Abstriche nötig sind am populistischen Teil des Projekts. Statt als Tollpatsch der europäischen Verkehrspolitik steht der Minister nun aller Voraussicht nach als ebenso hartnäckiger wie trickreichen Unterhändler da.

