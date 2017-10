POL-DN: Einbrecher werfen Scheibe ein

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Düren (ots) - Mit einem Stein verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in Birkesdorf.

Zwischen 07:35 Uhr und 15:00 Uhr schlugen der oder die Einbrecher mit einem Stein ein Loch in die Verglasung einer rückseitig gelegenen Terrassentür. Hierdurch griffen sie hinein und öffneten durch Umlegen der Griffe die Tür. So gelangten sie in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses an der Effertzgasse. Unter anderem mit elektronischen Geräten entkamen sie anschließend in unbekannte Richtung.

Im Tatzeitraum, gegen 14:10 Uhr, wurde ein silberfarbener Pkw VW Sharan gesehen, der in die Hofeinfahrt des Mehrfamilienhauses fuhr. Ob die drei männlichen Insassen dieses Wagens etwas mit dem Einbruch zu tun haben, steht nicht fest. Weitere Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei jederzeit unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell