POL-DN: Auto überschlug sich

Düren (ots) - In der Ortslage Hoven ist es am Donnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 38-jähriger Autofahrer verletzte sich dabei.

Der Mann hatte mit seinem Wagen gegen 13:10 Uhr die Senefelderstraße aus Richtung Mariaweiler kommend befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer aus Düren nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rollte über den Gehweg auf ein Grundstück und prallte gegen einen Betonpfeiler. Daraufhin überschlug und drehte sich der Pkw so, dass er letztlich mehrere Meter weiter zum Stehen kam: und zwar wieder auf den Rädern. Der Dürener war durch den Crash im Wagen eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt transportierte ein RTW ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Sein Wagen musste ebenfalls von der Unfallstelle abtransportiert werden.

Insgesamt war die Unfallstelle gut zwei Stunden gesperrt und konnte erst gegen 15:45 Uhr wieder freigegeben werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern entsprechend an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell