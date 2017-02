POL-DN: Einbrecher im Kindergarten

Aldenhoven (ots) - Zwei Kindergärten und ein Gemeindehaus in Aldenhoven waren zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh Ziel von Einbrechern.

Diebe verschafften sich zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 07:15 Uhr, auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt in die Kindertagesstätte an der Straße "An der Bleiche". Sie durchsuchten die Räume und öffneten dabei Schränke und Schubladen. Zudem brachen sie die Bürotür auf und rissen einen Tresor aus der Wandverankerung. Diesen hebelten sie auf und entnahmen das dort befindliche Bargeld. Schließlich entfernten sie sich durch eine Fluchttür.

Im etwa gleichen Tatzeitraum gelangten unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters in das Gemeindehaus in der Martinusstraße. Im Gebäude wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht. Auch der auf dem Gelände befindliche Kindergarten wurde durchstöbert. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Sachdienliche Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell