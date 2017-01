POL-DN: Hebelspuren hinterlassen

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Vettweiß (ots) - Dass Unbekannte versucht hatten, in sein Haus an der Gereon-straße einzubrechen, bemerkte der Bewohner bereits kurze Zeit später.

Am Montagmorgen zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr müssen der oder die Einbrecher versucht haben, gewaltsam in die Doppelhaushälfte einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, lediglich die Spuren an der Eingangstür lie-ferten Zeugnis über das Geschehen.

Haben Sie etwas oder jemand Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich über den Notruf 110 bei der Polizei. Jeder Hinweis zählt!

