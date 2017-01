POL-DN: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen!

Düren (ots) - Wegen Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei derzeit nach einem Autofahrer - und einem Zeugen: dieser hatte den Verursacher auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht.

Bereits am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr zu dem Zusammenstoß. Ein bislang unbekannter Mann hatte seinen Wagen in der Akazienstraße in eine Parklücke rangiert, dabei jedoch ein abgestelltes Krad beschädigt. Durch den Anstoß fiel das Zweirad auf die Fahrbahn. Ein die Akazienstraße entlang fahrender Zeuge stoppte sein Fahrzeug und machte den Verursacher auf den Unfall aufmerksam. Letzterer stellte zwar das Motorrad wieder auf, entfernte sich jedoch umgehend in Richtung der Eintrachtstraße. Ein Passant informierte schließlich die Polizei, die nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hierbei bittet sie den Autofahrer, der den Flüchtigen angesprochen hatte, sich dringend bei der Polizei zu melden. Der zuständige Sachbearbeiter ist zu Bürodienstzeiten telefonisch unter der Rufnummer 02421 949-5222 zu erreichen. Außerhalb dieser nimmt die Leitstelle Hinweise unter 02421 949-6425 entgegen.

