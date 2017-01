POL-DN: Ein Promille pro Reifen

Nideggen (ots) - Mit 2,02 Promille verursachte ein 30 Jahre alter Kreuzauer am späten Mittwochabend einen Verkehrsunfall. Nachdem er bereits in Schlangenlinien gefahren war, stürzte er mit seinem Kleinkraftrad zu Boden.

Ursprünglich hatte der 30-Jährige die K 47 von Embken nach Muldenau befahren. Eine Zeugin beschrieb, dass er dabei bereits in Schlangenlinien vor ihr hergefahren war, so dass sie selbst ihren Abstand vergrößert hatte. Daher verlor sie den Zweiradfahrer letztlich kurz aus den Augen, entdeckte ihn aber gegen 21:25 Uhr im Einmündungsbereich zur L 250: offensichtlich war der Kreuzauer mit seinem Roller gestürzt und hatte sich dabei leicht verletzt. Mit Hilfe weiterer Verkehrsteilnehmer konnte der Mann schließlich in Schach gehalten werden. Das Herbeirufen eines RTW hatte er bereits abgelehnt. Die Aussicht auf die eintreffende Polizei jedoch versetzte den Unfallfahrer in Rage. Kein Wunder, denn im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige mit 2,02 Promille deutlich alkoholisiert war. Und nicht nur das. Auch verfügte er über keine gültige Fahrerlaubnis und sein Gefährt war nicht ordnungsgemäß zugelassen. Für das hier montierte Versicherungskennzeichen besteht aktuell kein Versicherungsschutz.

Damit war am Ende nicht nur eine Blutprobe bei dem Kreuzauer fällig. Auch fertigten die Beamten eine umfangreiche Strafanzeige gegen ihn.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell