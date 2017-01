POL-DN: Einbrecher machen zwei Mal Beute

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Düren/Langerwehe (ots) - Ins Visier von Einbrechern gerieten ein Haus in der Brückenstraße in Luchem sowie eine Wohnung in der Birkesdorfer Erlenstraße.

Zwischen Samstagnachmittag und Mittwochmittag drangen Unbekannte in das Haus in Luchem ein. Sie zerstörten das Glas einer Terrassentür und gelangten so in Innere. Nach ersten Feststellungen wurden Münzen entwendet. In der Erlenstraße gelangten Fremde auf den Balkon der Wohnung und hebelten dort die Balkontür auf. Hier wurden alle Räume durchsucht und unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt entkommen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

