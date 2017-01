POL-DN: Rollstuhlfahrerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Kreuzau (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch gegen 17:05 Uhr in Kreuzau. Eine 59-jährige Frau aus Kreuzau wurde leicht verletzt.

Die 59-Jährige befuhr zum Unfallzeitpunkt die Peter-Schlack-Straße aus Richtung Dürener Straße in Richtung Heribertstraße mit ihrem Rollstuhl. Hierbei passierte sie auch die Aus- und Einfahrt einer dortigen Tankstelle. Eine Autofahrerin, die das Tankstellengelände verlassen wollte, registrierte die Frau und wartete entsprechend. Diese Situation wurde durch einen anderen Autofahrer wohl falsch eingeschätzt. Er oder sie zog an dem wartenden Pkw vorbei, um nach links in Richtung Dürener Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Rollstuhl, wodurch dieser umkippte. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Kreuzau Ortsmitte unvermindert fort. Durch den Sturz aus dem Rollstuhl wurde die Kreuzauerin verletzt und mit einem RTW zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Rollstuhl entstand leichter Sachschaden. Zum flüchtigen Fahrzeug kann gesagt werden, dass es sich um einen dunkelblauen SUV handelte. Hinweise zum Fahrer oder Fahrerin liegen derzeit nicht vor. Die Auswertung der Videoüberwachung der Tankstelle dauert an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich zur Bürodienstzeit mit dem Sachbearbeiter beim Verkehrskommissariat in Düren unter der Telefonnummer 02421 949-5218 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürodienstzeit nimmt die Leitstelle der Polizei Ihre Hinweise unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell