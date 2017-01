POL-DN: Einbrecher waren im Vereinsheim

Düren (ots) - In der Nacht zum vergangenen Freitag drangen Unbekannte im Stadtteil Birkesdorf in das Vereinsheim einer Karnevalsgesellschaft ein. Es wurde Geld entwendet.

Tatort ist ein Gebäude in der Straße Weidenpesch. Dort fanden Berechtigte am Samstagmorgen eine aufgehebelte Zugangstür vor. Nicht nur das. Auch mehrere Verbindungstüren wurden gewaltsam geöffnet, so dass neben dem Diebstahlsschaden auch noch Sachschaden addiert werden muss.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen genommen.

