POL-DN: Von der Sonne geblendet

Düren (ots) - Gleich bei zwei Unfällen im Stadtgebiet nannten die jeweiligen Verursacher die Blendung durch die tief stehende Sonne als Ursache für ihren Fahrfehler.

So übersah gegen 16:20 Uhr eine 35 Jahre alte Autofahrerin in der Straße "Kaiserplatz" eine querende Fußgängerin. Diese, eine 68 Jahre alte Frau aus Düren, kam zu Fall und verletzte sich leicht, als sie vom Wagen der 35-Jährigen touchiert wurde. Es stellte sich heraus, dass nicht nur die Unfallverursacherin durch die Sonne geblendet worden war, sondern auch die Fußgängerin den vorhandenen Fußgängerüberweg als Querungshilfe nicht genutzt hatte.

In der Brückenstraße berührte ein 37 Jahre alter Autofahrer aus Nörvenich eine 64 Jahre alte Fußgängerin aus Düren an deren linken Arm. Eigenen Angaben nach hatte der Nörvenicher die Brückenstraße aus Richtung Am Vorbahnhof kommend befahren und war dabei von der tief stehenden Sonne geblendet worden. Seine Sicht sei beeinträchtigt gewesen, so dass er letztlich mit seinem rechten Außenspiegel die Passantin berührt hätte. Auch die Seniorin gab gegenüber der Polizei an, den herannahenden Wagen nicht bemerkt zu haben.

In beiden Fällen fertigte die Polizei eine Verkehrsunfallanzeige. Sie warnt Verkehrsteilnehmer davor, im Blindflug die Straßen zu benutzen. Seien Sie umsichtig und fahren Sie vorausschauend.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell