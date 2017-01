POL-DN: Mehr Schaden als Beute

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Düren/Niederzier (ots) - Bei insgesamt drei Einbrüchen hinterließen bislang unbekannte Diebe mehr Schaden, als sie Beute machten.

Vergeblich hebelten die Diebe zwischen 00:05 am Dienstag und 10:00 Uhr am Mittwoch an einer Hauseingangstür in der Schoellerstraße. Die dahinter liegenden Räumlichkeiten zu betreten, gelang ihnen jedoch nicht. Ein Stück weiter kamen hingegen diejenigen, die sich zwischen Mittwochmittag, 13:30 Uhr, und -abend, 22:20 Uhr, mit einem rückseitig gelegenen Fenster eines Hauses in der Köttenicher Straße (Huchem-Stammeln) auseinander setzen. Der Spurenlage nach gelangten die Fremden in das dortige Reihenhaus, nahmen aber letztlich nichts an sich. Wirklich erfolgreich waren lediglich die Täter, die zwischen 08:00 Uhr am Montag und 19:20 Uhr am Mittwoch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Pierer Straße in Krauthausen eindrangen. Dort überwanden sie zunächst einen Zaun, öffneten gewaltsam einen Schuppen und erreichten so eine Terrasse. Von hier aus öffneten sie ein Esszimmerfenster, nachdem sie eine Jalousie hoch geschoben hatten. Aus dem Haus entwendeten die Fremden Silber und technisches Gerät. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, sich unter dem Polizeiruf 110 zu melden. Teilen Sie uns Ihre Hinweise mit.

