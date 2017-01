POL-DN: Handtasche entrissen

Düren (ots) - Eine 52-jährige Frau aus Düren wurde am Sonntagmittag Opfer eines Handtaschenraubes.

Sie war gegen 14:10 Uhr zu Fuß auf der Ursulinenstraße in Richtung Dechant-Vaßen-Straße unterwegs, als sie wahrnahm, dass von hinten jemand angelaufen kam. Als sie sich umdrehte, erblickte sie einen Mann, der bereits kurz hinter ihr war. Er griff nach ihrer Handtasche, konnte sie ihr im ersten Moment jedoch nicht entreißen. Der Unbekannte schubste sie darauf hin zu Boden und riss weiter an der Tasche, bis sie losließ. Samt Tasche flüchtete er dann in Richtung Kölnstraße. Die Frau wurde durch den Vorfall verletzt und musste mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie zur stationären Behandlung verblieb. Mit der braunen Tasche wurden auch die Geldbörse samt persönlicher Papiere und Bargeld sowie das Mobiltelefon der Frau entwendet. Die Geldbörse mit Papieren, jedoch ohne Bargeld, wurde am Abend im Bereich der Wirtelstraße aufgefunden und der Polizei übergeben.

Den Räuber beschrieben die Geschädigte und Zeugen als männlich, sehr schlank und circa 170 cm groß. Er hat schwarze, kurze Haare und wurde übereinstimmend als Südländer bezeichnet. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Jeans.

Hinweise auf den flüchtigen Täter nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell