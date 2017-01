Düren (ots) - Aldenhoven. Unbekannte Täter hebelten am Samstag, 14.01.2017 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses im Fritz-Erler-Ring auf und gelangten so in das Haus. Es wurden Bekleidungsstücke und Schmuck entwendet.

