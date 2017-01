POL-DN: Ein Beispiel funktionierender Nachbarschaft

Düren (ots) - Oftmals berichtet die Polizei über Menschen, die weg sehen, wenn andere Hilfe brauchen. Es gibt auch andere Beispiele.

Im vorliegenden Fall machte sich am Donnerstag eine Frau aus Düren Sorgen um ihre 85-jährige Nachbarin. Üblicherweise sah man sich täglich im Hof des Hauses. Dieses war letztmalig am Dienstag der Fall gewesen. Da ihr dies ungewöhnlich erschien und die Dame nicht zu erreichen war, nahm die Nachbarin Kontakt zu einem Angehörigen und schließlich auch mit der Polizei auf. Ein hinzugerufener Schlüsseldienst konnte mit einigen Mühen auch die gesicherte Tür öffnen. Bei einer Nachschau in der Wohnung konnte die Seniorin schließlich gefunden werden - sie befand sich in hilfloser Lage und hätte aus eigener Kraft keine Hilfe rufen können. Mit einem alarmierten RTW wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass die Frau rechtzeitig gefunden und in ärztliche Obhut übergeben werden konnte.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell