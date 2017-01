POL-DN: Frontalzusammenstoß im morgendlichen Verkehr

Düren (ots) - Ein Unfall mit schweren Folgen ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 06:55 Uhr auf der B 264 zwischen Derichsweiler und Düren.

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Düren war mit seinem Pkw aus Richtung Langerwehe in Richtung Düren unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 45-jähriger Dürener mit seinem Fahrzeug in die Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 57-Jährige in Höhe der dortigen Eisenbahnbrücke in den Gegenverkehr. Der Entgegenkommende versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der jüngere der beiden wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr aus diesem befreit werden. Beide Fahrer wurden zur stationären Behandlung mit RTW in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 264 komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Ortslage Derichsweiler abgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

