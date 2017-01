POL-DN: Eindeutig nicht fahrtauglich

Düren (ots) - In der Nacht zum Sonntag, gegen 3 Uhr, fiel einer Streife in Düren, Gneisenaustraße ein schwarzer Pkw auf, der die Vorfahrt des Streifenwagens missachtete und anschließend die blinkenden Anhaltzeichen - STOP POLIZEI - nicht wahrnahm. Nachfolgend fuhr die Pkw-Führerin über einen hohen Bordstein auf den Gehweg und zurück auf die Straße. Nach einem Abbiegevorgang fuhr die Frau erneut in unkontrollierter Weise über den Gehweg, erkannte dann doch den Polizeiwagen und hielt an. Bei der Überprüfung der 50-Jährigen aus Düren war deutlicher Alkoholgeruch das Kriterium, dies mit einem Test zu verdeutlichen. Der Atemalkoholwert war mit 0,82 mg/l dann auch bemerkenswert. Eine Blutprobenentnahme erfolgte anschließend auf der Wache. Das Straf- und Gerichtsverfahren wird der Frau die nachfolgenden Konsequenzen von Fahrerlaubnisentzug/Fahrverbot aufzeigen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell