POL-DN: Ein unglückliches Neujahr

Düren/Hürtgenwald (ots) - Bewohner in Düren, Niederau, Lendersdorf und Gey mussten am Sonntag mit Erschrecken feststellen, dass bislang unbekannte Täter versucht hatten, in ihre Wohnhäuser einzudringen. In zwei Fällen blieb es jedoch offensichtlich beim Versuch.

Anwohner der Lütticher Straße stellten gegen 11:00 Uhr am Sonntagvormittag fest, dass das Gartentor zum Reihenhaus aufgebrochen worden war. Ebenso hatten sich die Unbekannten an einer Keller- und einer Terrassentür zu schaffen gemacht. Letztlich gelangten sie aber wohl nicht in das Gebäudeinnere, so dass es bei einem Sachschaden von noch unbekannter Höhe blieb. In der Niederauer Straße "Am Hinzenbusch" entdeckten Nachbarn gegen 12:00 Uhr eine offen stehende Terrassentür sowie ein geöffnetes Fenster im Gästebad an einem angrenzenden Haus. Was hier entwendet worden sein könnte, steht bislang noch nicht fest. Um etwa 17:00 Uhr meldete sich ein Geschädigter eines Einbruchsversuchs in der Hubertusstraße in Gey. Mittels eines Pflastersteins hatten Fremde ein Fenster während der zweieinhalbstündigen Abwesenheit des Mannes zerstört. Somit sah er sich "nur" einem Sachschaden gegenüber. Mit Schmuck kamen hingegen Diebe aus einem Reihenhaus in der Lendersdorfer Hauptstraße davon. Zwischen 11:00 und 17:30 Uhr schlugen die Unbekannten eine Holztür ein und gelangten so ins Wohnzimmer.

Die Polizei hat in allen vier Fällen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und an den Tatorten nach Spuren gesucht. Sie bittet Zeugen, die überdies noch Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sich umgehend unter dem Polizeiruf 110 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell