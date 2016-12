POL-DN: Wohnhausbrand in Heimbach

Heimbach (ots) - Samstagmorgen, gegen 04.40 Uhr, meldete ein Zeuge einen Wohnhausbrand in der Oberen Bergstraße in Heimbach. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten griff das Feuer auf die Nachbarbebauung über, so dass zwei weitere Gebäude beschädigt wurden. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Hengebachstraße gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell