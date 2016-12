POL-DN: Vorfahrtsverletzung führt zu Zusammenstoß

Düren (ots) - Drei Verletzte und rund 6500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls von Donnerstagabend.

Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Düren hatte mit ihrem Pkw gegen 19:25 Uhr die Schoellerstraße aus Richtung der B 56 / Autobahn kommend stadteinwärts befahren. Ihr entgegen kam auf dem rechten von zwei Fahrstreifen, im Bereich der Kreuzung zum Arnoldsweilerweg, eine 52 Jahre alte Geilenkirchenerin mit einem Verkaufsfahrzeug. Die beiden Wagen kollidierten, als die Dürenerin ihren Personenwagen nach links in den Arnoldsweilerweg steuerte, ohne ihrer Kontrahentin den Vorrang zu gewähren. Diese versuchte noch durch eine Notbremsung den Crash zu verhindern. Am Ende jedoch prallte sie mit ihrer Fahrzeugfront in die rechte Seite des Autos der Lebensjüngeren. Diese musste, ebenso wie ihre 18 und 19 Jahre alten Beifahrerinnen, nach einer rettungsdienstlichen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gefahren werden. Ob sie alle noch am gleichen Tag dort entlassen wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Zurück blieben zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge, die durch Abschlepper von der Unfallstelle abtransportiert werden mussten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell