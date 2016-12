POL-DN: Einbrecher scheitern an Balkontür

Düren (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 14:30 Uhr, und Mittwoch, 09:15 Uhr, gelang es unbekannten Tätern nicht, in eine Wohnung an der Friedensstraße einzubrechen.

Während der Abwesenheit der Bewohnerin hatten sich der oder die Kriminellen an der rückwärtig gelegenen Tür zu schaffen gemacht. Hierzu waren sie auf den in etwa zwei Metern Höhe liegenden Balkon geklettert.

Ohne in die Wohnräume zu gelangen sahen wie von einer weiteren Tatausführung ab und entfernten sich. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen richten aufmerksame Zeugen bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell