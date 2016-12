POL-DN: Pkw landet im Feld

Langerwehe (ots) - Am späten Dienstagabend kam zwischen Pier und Merode ein Wagen von der Fahrbahn ab. Drei Personen wurden verletzt, darunter ein vierjähriger Junge.

Gegen 23:50 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Mann aus Düren die Kreisstraße 27 in Fahrtrichtung Merode, als er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Das Auto touchierte zunächst einen Baum und geriet dann in eine Böschung. Vermutlich hob das Fahrzeug ab und überschlug sich, bevor es gegen einen Zaunpfahl prallte und schließlich schwer beschädigt nach etwa 70 Metern auf einem Acker zum Stillstand kam.

Der Fahrer konnte den Vierjährigen noch aus dem Wagen herausholen. Seine 23-jährige Beifahrerin und Mutter des Kindes wurde in dem deformierten Auto eingeklemmt, so dass die Feuerwehr technische Gerätschaften einsetzen und das Dach des Fahrzeugs abtrennen musste, um die aus Düren stammende Frau herauszuholen.

Alle drei Insassen mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Die schwer verletzte 23-Jährige wurde stationär aufgenommen, während ihr Lebensgefährte sowie ihr Sohn nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnten.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Möglicher Weise könnte nicht angepasste Geschwindigkeit in Kombination mit der vom Regen nassen Fahrbahn sowie die Tatsache, dass das Fahrzeug mit Sommerreifen ausgestattet war, zum Unfallgeschehen geführt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

