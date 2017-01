POL-CUX: Tresor aus Einbruch sichergestellt + Einbruch in Kassenhäuschen einer Waschanlage + Geräte aus Schuppen entwendet

Cuxhaven (ots) - Tresor aus Einbruch sichergestellt

Wurster Nordseeküste. Mehrere noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag (12.01.2017) ein seitliches Bürofenster zu der Sozialstation in der Straße "Am Markt", in Midlum, auf und entwendeten einen etwa 200 Kilo schweren Tresor (wir berichteten). Am darauffolgenden Tag durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung eines 31-jährigen Mannes in Dorum. Die Staatsanwaltschaft Stade hatte beim zuständigen Amtsgericht den Durchsuchungsbeschluss bewirkt. Erste Feststellungen am Tatort und Hinweise aus der Bevölkerung führten zu dem Tatverdächtigen, der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten ist. In der Wohnung des Mannes wurde Beweismaterial sichergestellt, zu dem die Polizei derzeit keine weiteren Angaben macht. Der Tresor befand sich jedoch nicht in der Wohnung. Am heutigen Mittwoch (25.01.2017) fand ein Zeuge den Tresor bei der Begehung einer leerstehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dorum. Kräfte des technischen Hilfswerks bargen den schweren Tresor nach erfolgter kriminaltechnischer Spurensicherung. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Mittäter dauern derzeit noch an. Bei dem Tresor handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um den Tresor aus dem zuvor genannten Einbruch in die Midlumer Sozialstation.

Einbruch in Kassenhäuschen einer Waschanlage

Noch unbekannte Täter brachen am Dienstagabend (24.01.2017) die Zugansgtür zu einem Kassenhäuschen einer Waschanlage in der Abschnede auf und durchsuchten einen Schreibtisch. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, denen am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Geräte aus Schuppen entwendet

Beverstedt. Im Zeitraum zwischen dem frühen Abend des 24.01.2017 und dem späten Vormittag des 25.01.2017 brachen unbekannte Täter in der Lunestedter Straße im Beverstedter Ortsteil Heerstedt gleich in zwei Werkzeugschuppen ein und entwendeten einen Rasenmäher, einen Kompressor, eine Flex sowie eine Motorkettensäge. Der Gesamtschaden wird auf 2.250 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Beverstedt, Tel.: 04747 / 873970.

