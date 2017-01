POL-CUX: Scheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet

Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh schlug jemand eine Scheibe ein und gelangte so in ein Bürogebäube in der Alfred-Paulsen-Straße. In dem Objekt wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet. Zum Stehlgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Die Schadenhöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei Otterndorf (Tel.: 04751 / 909380) oder Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) zu wenden.

