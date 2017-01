POL-CUX: Verkehrsunfall mit Lebendtiertransportfahrzeug - 55-Jähriger Fahrer leicht verletzt

Cuxhaven (ots) - Geestland. Dienstagfrüh (des 24.01.2017) kam es auf der Kreisstraße zwischen Elmlohe und Bramel zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mann aus Lintig befuhr gegen 6:30 Uhr mit einem LKW für Tiertransporte (belanden mit einem Rind) die K60 in Richtung Bremerhaven. Nach eigenen Angaben kreuzten plötzlich Rehe die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer wich nach rechts aus, kam mit dem LKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Straßenbäumen. Der 55-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Das Tier wurde durch den Unfall nicht verletzt und konnte mit einem Ersatzfahrzeug weiter transportiert werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung musste die Kreisstraße in der Zeit von 6:30 Uhr bis 9:50 Uhr voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell