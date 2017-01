POL-CUX: Geschäftseinbrüche und ein Auffahrunfall

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Bäckereifiliale

Otterndorf. Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh (18./19.01.2017) eine Nebeneingangstür auf und gelangten so in die Räume eines Bäckereifachgeschäfts im Liebesweg. Bei der Tat entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Liebesweg bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Otterndorf (Tel.: 04751 / 909380) oder an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Einbruch in Geschäft

Cuxhaven. Noch unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (18./19.01.2017) in ein Einzelhandelsgeschäft in der Nordersteinstraße ein. Vermutlich gelangten sie über den Fleckenpüsterweg an die Rückseite des kombinierten Wohn- und Geschäftshauses, an das derzeit eine Baustelle grenzt. Aus einem Lagerraum wurden zwei Wertgelasse gestohlen, die an der Wand montiert waren. Die entwendeten Wertgelasse haben die ungefähren Abmaße 25x20x20 cm und 60x30x25 cm. Die Schadenhöhe ist noch unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Nach Auffahrunfall leichtverletzt

Hemmoor (ost) Am Mittwochmorgen (18.01.20017), um 8 Uhr, kam es in Hemmoor auf der Lamstedter Straße (B 495) zu einem Auffahrunfall. Eine 38-jährige Frau aus Hemmoor bremste ihren Pkw Seat auf ihrer Fahrt in Richtung Lamstedt ab. Der nachfolgende 26-jährige Fahrer eines VW aus Oederquart bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm haltenden Seat auf. Durch die Kollision entstand Sachschaden an den beteiligten Pkw in Höhe von ca. 13.000 Euro. Die Hemmoorerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich dem nächstgelegenen Krankenhaus zur Beobachtung zugeführt.

Weitere Mitteilungen aus dem Inspektionsbereich liegen hier derzeit nicht vor.

