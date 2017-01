POL-CUX: Streifenwagen kollidiert im Kreuzungsbereich mit Pkw + Einbruch in Bäckerei-/Fleischereifiliale + Einbruch in Firmengebäude

Cuxhaven (ots) - Streifenwagen kollidiert im Kreuzungsbereich mit Pkw - 7.000 Euro Schaden

Cuxhaven. Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Brockeswalder Chaussee mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Sahlenburg. Hierbei fuhr der Polizeibeamte mit dem Funkstreifenwagen bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich der Theodor-Heuss-Allee/Brockeswalder Chaussee/Haydnstraße ein, wo er mit dem Pkw einer 28-Jährigen kollidierte. Diese befuhr bei Grünlicht die Theodor-Heuss-Allee in Richtung Haydnstraße, um den Kreuzungsbereich zu überqueren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Zur Einsatzfahrt kam es aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung auf eine verdächtige Person, die mit einer Taschenlampe in einer geschlossenen Fleischerei umherlief. Wie sich später herausstellte, handelte es sich nicht um einen vermeintlichen Einbrecher, sondern um eine Frau, die sich dort berechtigt aufhielt.

++++++++++++++++++

Einbruch in Bäckerei-/Fleischereifiliale

Cuxhaven. Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag die Zugangstür zu einem Geschäft im Heinrich-Grube-Weg auf und durchsuchten mehrere Schränke nach Diebesgut. Ob der oder die Täter dabei fündig wurden, steht noch nicht fest. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen in der Nähe der Bäckerei- / Fleischereifiliale beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

++++++++++++++++++

Einbruch in Firmengebäude

Wurster Nordseeküste. In der Nacht zum 13.01.2017 drangen bislang unbekannte Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Gartenbaubetriebs in der Poststraße in Dorum ein. Neben vorgefundenem Bargeld entwendeten sie unter anderem eine Spiegelreflexkamera, eine Flex sowie eine Säge. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 04743 / 9280 bei der Polizei zu melden.

++++++++++++++++++

Weitere Mitteilungen aus dem Inspektionsbereich liegen hier derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell