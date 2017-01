POL-CUX: Einbruch in Optikergeschäft + Zwei Unfallfahrer geflüchtet + E-Bike aus Schuppen entwendet + Werkzeug aus Tischlerwerkstatt gestohlen

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Optikergeschäft

Cuxhaven. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh ein Fenster auf und gelangten so in ein Optikergeschäft im Heinrich-Grube-Weg. Entwendet wurde etwas vorgefundenes Bargeld. Vermutlich im gleichen Tatzeitraum versuchte jemand in der gleichen Straße erfolglos, in ein Vermietungsbüro einzudringen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Zwei Fahrer flüchten

Hemmoor/Osten(ost). Am Mittwoch (11.01.2017), in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 8:30 Uhr, kam ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Pkw auf der "Lange Straße" in Osten von der Fahrbahn ab und berührte dabei einen geparkten Pkw Daimler Benz. Um den entstandenen Schaden, den die Polizei auf ca. 1.000 Euro schätzt, kümmerte sich der Verursacher nicht und setzte seine Fahrt fort. Ebenfalls am Mittwoch, gegen 17 Uhr, verlor vermutlich ein Lkw auf der Stader Straße (B 73) kurz vor dem Ortseingang nach Hemmoor-Basbeck aus Richtung Stade kommend, kurzfristig die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Seitenstreifen. Dort wurde der Grünstreifen über einen größeren Bereich aufgewühlt und auf die Fahrbahn geworfen, weiterhin wurde ein Leitpfosten beschädigt. Die Kosten für die Wiederherstellung bzw. Reinigung schätzt die Polizei auf ca. 600 Euro. Der Verursacher meldete sich jedoch nicht bei der Polizei und setzte unerkannt seine Fahrt fort. Die Polizei in Hemmoor nimmt Hinweise zu den Verursachern unter Tel.: 04771 / 6070 entgegen.

E-Bike aus Schuppen entwendet

Loxstedt-Düring. Unbekannte Täter überwanden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Drahtzaun, begaben sie sich auf das rückwärtige Gartengrundstück eines Wohnhauses in der Cronemeyerstraße, wo sie eine mit einem Riegel gesicherte Schuppentür öffneten. Aus dem Schuppen entwendeten sie ein verschlossenes Elektrofahrrad und einen Hochdruckreiniger. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.600 Euro.

Werkzeug aus Tischlerwerkstatt gestohlen

Loxstedt. In der Nacht zum heutigen Donnerstag brachen noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen ca. 22 Uhr und 5:45 Uhr in eine Tischlerwerkstatt in der Dünenfährstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass die Täter in etwa 200 bis 300 m Entfernung ein Fahrzeug abgestellt haben und zu Fuß über Wiesen und Felder zum Tatort, einem Einfamilienhaus mit rückwärtiger Tischlerwerkstatt, gelangt sind. Die Holztür zur Werkstatt wurde gewaltsam aufgerissen, und aus der Werkstatt wurden Tischlereihandmaschinen wie z.B. E-Hobel, Kreissäge, Flex und Gehrungssäge entwendet. Die Werkzeuge wurden mit einer am Tatort vorgefundenen Schiebkarre abtransportiert. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

