POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 08.01.2017

Loxstedt. Am 08.01.2017, gegen 01:40 Uhr, ist ein 54 Jahre alter Loxstedter vor seinem Haus niedergeschlagen worden. Zuvor hatte das Opfer ein Geräusch außerhalb des Hauses gehört und anschließend zwei Männer auf seinem Grundstück bemerkt. Beim Nachsehen sei er dann grundlos von einem der Männer mit einem unbekannten Gegenstand attackiert worden. Das Opfer hat sich eine Platzwunde am Auge zugezogen. Der Täter ist anschließend geflüchtet. Die Polizei in Schiffdorf bittet Zeugen, die den Täter zur Tatzeit in Loxstedt, in der Nähe der Hohewurthstraße, gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04706-9480 zu melden. Zur Personenbeschreibung des Täters ist Folgendes bekannt:

- 175-180 cm groß - ca. 25 Jahre alt - kurzes, mittelblondes Haar - helle Oberbekleidung - osteuropäisches Erscheinungsbild mit auffallend großem Kopf

Der Begleiter kann nicht beschrieben werden.

Bereich Hemmoor Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neuhaus. Am Samstag, gegen 15.00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw in Neuhaus, Stader Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrer aus Mecklenburg nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auf dem Beifahrersitz befand sich zudem die Halterin des Golf, sodass nun gegen beide Personen ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Brand eines Einfamilienhauses Wingst. Am 07.01.2017, gegen 23.00 Uhr, brannte in der Straße Wassermühle ein Einfamilienhaus aus bislang unbekannter Ursache nieder. Durch das Feuer entstand Totalschaden am Haus. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. 80 Einsatzkräfte kamen zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

