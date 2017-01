POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 07.01.2017

Cuxhaven (ots) - Bereich Cuxhaven

Diebstahl einer Spendendose Cuxhaven. Am Freitag, den 06.01.2017, zwischen 08.30 und 09.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus einer Apotheke in der Nordersteinstraße eine Spendendose eines Naturschutzbundes. Etwaige Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Telefonnummer 04721/5730, melden.

Einbruch Cuxhaven. Am frühen Donnerstag Morgen, zwischen 01.00 und 07.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Dwasweg zu gelangen. Der oder die Täter gelangten durch ein Garagentor zum Nebeneingang. Etwaige Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Telefonnummer 04721/5730, melden.

