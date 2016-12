POL-CUX: Einbruch gescheitert

Cuxhaven (ots) - Täter brechen Fenster auf

Cuxhaven. In der Zeit vom Abend des 26.12.2016 bis zum Vormittag des 27.12.2016 brachen bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses im Windeichenweg auf. Sie konnten so in das Objekt eindringen. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) zu wenden.

++++++++++++++++

Versuchter Einbruch

Cuxhaven. Im Zeitraum vom 21.12.2016 bis zum 28.12.2016 versuchten bislang unbekannte Täter erfolglos, in ein Mehrparteienwohnhaus im Wehrbergsweg einzudringen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) zu wenden.

++++++++++++++++

Weitere Mitteilungen aus dem Inspektionsbereich liegen hier derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell