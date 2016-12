POL-CUX: Laubenaufbrecher gestellt

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am 1. Weihnachtag (25.12.2016) haben Polizeibeamte am Nachmittag einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat betroffen und in einer Gartenlaube auf dem Gelände des Kleingartenvereins "Brockesweg" im Matthias-Claudius-Weg vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 22-Jährigen aus Litauen, der im Verdacht steht, im Dezember in diverse Gartenlauben unterschiedlicher Kleingartenvereine in Cuxhaven eingebrochen zu sein. Dort verzehrte er vorgefundene Lebensmittel. Sieben Taten werfen ihm die Ermittler derzeit vor. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730). Die Schadenhöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell