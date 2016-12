POL-CUX: Polizei ermittelt nach Bränden + Täter drangen durch Fenster ein u.a.

Cuxhaven (ots) - Sachbeschädigungen durch Feuer in Stotel und Hagen

In den frühen Morgenstunden des 26.12.2016 (Montag) gerieten zwischen 5 und 6 Uhr im Garten eines Grundstückes in der Schulstraße in Stotel zwei ca. 2,5 Meter große Nadelbäume in Brand. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung ist laut Polizeiauskunft nicht auszuschließen. Hinweise bitte an die Polizei Loxstedt oder die Polizei Schiffdorf. Auch in Hagen kam es aus bislang ungeklärten Ursachen zu zwei Bränden. So geriet in der Nacht auf den heutigen Dienstag (27.12.2016) gegen ca. 3:45 Uhr die überdachte Terrasse eines Wohnhauses in der Gartenstraße in Brand. Neben Terrassenmöbeln wurde auch eine Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das Wohnhaus über. Hinweise bitte an die Polizei Hagen oder Schiffdorf. Gegen 5:15 Uhr am heutigen Dienstag (27.12.2016) brannten drei Mülltonnen im Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße Amtsdamm, in Hagen. Während die Mülltonnen dadurch zerstört wurden, wurden eine Hauswand sowie ein Fensterrahmen in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe der Schäden ist noch unklar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlungen noch in der Nacht aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) oder die Polizeistation Hagen (Tel.: 04746 / 938980) zu wenden.

+++++++++++++

Täter drangen durch Fenster ein

Schiffdorf. An Weihnachten drangen noch unbekannte Täter im Zeitraum vom 24.12.2016, 12 Uhr, bis zum 26.12.2016, 17:40 Uhr, in ein zur Zeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Bismarckstraße ein. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, ist bisher noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) zu wenden.

+++++++++++++

Böller-Diebe

Schiffdorf. Unbekannte Täter nutzten die verkaufsfreien Weihnachtstage (Tatzeit 23.12.

- 27.12.2016), um Feuerwerksböller aus einem Container, der auf einem Verkaufsgelände am Fernsehturm in Schiffdorf abgestellt war, zu entwenden. Es wurden überwiegend Raketen und Feuerwerksbatterien entwendet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480).

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell