POL-CUX: versuchter Einbruchdiebstahl, Fahrt unter Drogeneinfluss

Cuxhaven (ots) - Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Cuxhaven. Am 22.12.2016 im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 18.15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Zugangstür zu einem Fahrradgeschäft in der Schillerstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand so dass der oder die Täter nicht ins Geschäft gelangten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721-5730) entgegen.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Geestland. Am späten Abend des 22.12.2016 wurde durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Geestland in der Leher Landstraße in 27607 Langen eine Standverkehrskontrolle durchgeführt.

Gegen 23.20 Uhr wurde ein 18 Jähriger aus Debstedt mit seinem Kleinwagen von den Beamten angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte von den Polizisten festgestellt werden, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetaminen gestanden haben dürfte.

Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er entlassen.

Gegen den jungen Autofahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln sowie eine Strafanzeige wegen Besitzes/ Erwerbs von illegalen Drogen eingeleitet.

