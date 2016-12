POL-CUX: Gespann stillgelegt, versuchter Einbruchdiebstahl

Cuxhaven (ots) - Polizei zieht erneut Schwerlasttransport aus dem Verkehr

Erst kürzlich kündigten die Beamten des Polizeikommissariats Geestland aufgrund der teils erschreckenden Ergebnisse von Schwerlastkontrollen an, diese auch weiterhin aus Gründen der Verkehrssicherheit im Blick zu behalten. Am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr kontrollierten sie in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd einen Lkw mit Anhänger, der die A 27 in Richtung Bremen befuhr. Ein hinzugezogener Prüfingenieur stellte die Verkehrsunsicherheit des Fahrzeuggespanns fest, so dass es umgehend durch den Landkreis Cuxhaven außer Betrieb gesetzt wurde. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren gegen eine Unternehmerin aus Land Hadeln und gegen den Fahrzeugführer ein.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Cuxhaven. Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 19.12., 18.30 Uhr und 20.12., 11.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Vorwerk in Cuxhaven einzudringen. Dazu wurde die Verglasung eines Kellerfensters eingeschlagen. Auf Grund zusätzlicher Sicherungen gelang es den Tätern offensichtlich nicht das Fenster zu öffnen und in das Haus einzudringen. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721-5730).

