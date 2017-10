POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Vollsperrung nach Reifenplatzer

Hannover (ots) - Heute Morgen, 09.10.2017, gegen 04:50 Uhr, ist ein Mercedes Sprinter auf der BAB 2 zwischen den Anschlussstellen Garbsen und Herrenhausen aufgrund eines Reifenplatzers verunglückt. Drei Fahrzeuginsassen (35, 52 und 56 Jahre alt) sind dabei leicht verletzt worden.

Den Angaben mehrerer Zeugen entsprechend war der mit fünf Personen besetzte Transporter auf der mittleren Fahrspur der BAB 2, aus Dortmund kommend, in Richtung Hannover unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Herrenhausen platzte plötzlich der hintere rechte Reifen des Fahrzeugs. Der 34-jährige Fahrzeugführer versuchte noch, den Sprinter unter Kontrolle zu bringen, jedoch prallte er nach links in die Mittelschutzplanke, kippte dadurch auf die rechte Fahrzeugseite und kam auf der mittleren Spur zum Liegen. Bei dem Unfall wurden drei der fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt - Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Die BAB 2 war in Höhe der Unfallstelle für zirka 90 Minuten voll gesperrt. Aktuell wird der Verkehr einspurig über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Den entstandenen Schaden schätzt der Verkehrsunfalldienst Hannover auf zirka 10 000 Euro. /has, zim

