POL-H: Nachtragsmeldung Öffentlichkeitsfahndung Die Polizei sucht nach einer Vermissten

Hannover (ots) - Die 88-Jährige, die seit Mittwoch, 27.09.2017, aus einem Stöckener Seniorenheim vermisst wird und nach der bislang ergebnislos in der Leine gesucht worden ist, ist gestern in Bordenau tot aus der Leine geborgen worden.

Bereits an jenem Mittwoch waren die Rettungskräfte davon ausgegangen, dass sich die 88-Jährige im Bereich der Klappenburgbrücke in die Leine gestürzt hatte. Nach einer großangelegten, ergebnislos beendeten Absuche wurde zudem auch die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Am Sonntagnachmittag, 08.10.2017, entdeckte ein Wassersportler im Flusslauf der Leine, im Neustädter Ortsteil Bordenau, einen Leichnam, bei dem es sich eindeutig um die Vermisste handelt. Anzeichen auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. /st, zim

