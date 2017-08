POL-H: Seelze: Unbekannte entwenden Pkw - Die Polizei sucht Zeugen!

Hannover (ots) - In der Nacht von Montag (07.08.2017) auf Dienstag (08.08.2017) haben bislang Unbekannte einen Daimler Benz an der Straße Feldbreite (Velber) entwendet und Gegenstände aus dem Fahrzeug in Seelze verbrannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Sicherheitsdienst einer Firma an der Industriestraße in Seelze gegen 02:30 Uhr auf ein kleines Feuer auf einem Grünstreifen aufmerksam geworden.

Nachdem die Mitarbeiter die Flammen gelöscht hatten, stellten sie fest, dass jemand offenbar versucht hatte, zwei Mobiltelefone, einen Schlüsselbund und persönliche Unterlagen in dem Feuer zu verbrennen und alarmierten die Polizei.

Die eingesetzten Beamten suchten daraufhin die Anschrift des 36-jährigen Eigentümers der gelöschten Gegenstände in Velber auf. Dieser gab an, die genannten Sachen in seinem Wagen aufzubewahren. Bei einer anschließenden Nachschau bemerkte er, dass der Daimler Benz S 350 - Wert etwa 50 000 Euro - offenbar entwendet worden war.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die zwischen 16:00 Uhr und 02:30 Uhr verdächtige Beobachtungen an der Straße Feldbreite in Velber oder gegen 02:30 Uhr am Brandort an der Industriestraße in Seelze gemacht haben.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /pu, zim

Hinweise zum Thema Aufbrüche und Diebstähle von Kraftfahrzeugen finden Sie hier:

http://www.pd-h.polizei-nds.de/kriminalitaet/deliktsbereiche/kfzkriminalitaet/diebstahl%20ausvon%20kfz-112111.html

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell